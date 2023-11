Demain nous appartient du 16 novembre : Jack et Lizzie terrifiés (résumé + vidéo épisode 1558 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 16 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1558 de DNA – Jack et Lizzie sont terrifiés ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». La veille, leurs deux téléphones ont pris feu en même temps…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 16 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1558

Jack et Lizzie témoignent auprès de Georges au commissariat. Leurs deux téléphones ont surchauffés et ont pris feu au même moment ! Tout laisse à penser que c’est un coup de Corentin et ils ne sentent plus en sécurité même chez eux… Georges leur demande de leur faire confiance.

Pendant ce temps là chez Marianne, Tristan et Gilles se réveillent dans le même lit ! Et Marianne et Renaud sont de retour sans avoir prévenu Gilles…

Des retrouvailles entre père et fils sèment le trouble au sein de l’enquête. Le plan cupidon ne se passe pas comme prévu.

VIDÉO Demain nous appartient du 16 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



