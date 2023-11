« Noël aux grands magasins » : votre téléfilm de Noël ce 16 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Noël aux grands magasins » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 16 novembre 2023 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Noël aux grands magasins ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Noël aux grands magasins » : l’histoire

L’héritière d’une chaîne de grands magasins est chargée de passer les fêtes de fin d’année comme vendeuse pour prouver qu’elle mérite son héritage. Les débuts se passent difficilement, d’autant que son responsable veut une promotion et redoute de ne pas la décrocher à cause de cette nouvelle recrue, qui fait preuve de peu de motivation. Mais s’il est décidé à tout faire pour la pousser à partir et qu’elle est déterminée à toucher son héritage, ils tissent des liens et tombent même amoureux.

Noël aux grands magasins, interprètes et personnages

Avec : Katerine Maria Vitkoff (Loryn), David Pinard



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un Noël saupoudré d’amour ».

« Un Noël saupoudré d’amour » : l’histoire et le casting

Molly s’apprête à partir passer Noël à Hawaï avec son père. Elle apprend qu’elle doit faire une escale dans la petite ville où a grandi sa mère. Ce temps d’arrêt finit par s’allonger…

Avec : Molly McCook (Molly Gallant), Aaron O’Connell (Noah Winters), Landry Townsend (Dakota Winters), John McCook (Fred Gallant)