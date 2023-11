Demain nous appartient spoiler : après les aveux de Camille, Raphaëlle retrouve... (vidéo épisode du 21 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les jours à venir ne vont pas être faciles pour Raphaëlle dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais l’avocate va pouvoir compter sur le soutien de Martin, de retour à Sète dans quelques jours !

En effet, le commandant Constant va revenir plus tôt de sa rééducation pour soutenir Raphaëlle.











Et pour cause, Camille va avouer que c’est elle qui a provoqué l’explosion du lycée ! Martin a donc décidé de rentrer pour être aux côtés de Raphaëlle, qui est plus heureuse que jamais d’enfin le retrouver.

Martin demande à Raphaëlle pourquoi elle ne l’a pas appelé pour lui en parler, il voulait être là pour elle. Raphaëlle lui confie qu’elle n’assume pas ce que sa fille a fait et elle ne voulait pas le mettre en porte à faux avec son travail… Mais Martin lui assure qu’il est là pour elle.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1561 du 21 novembre 2023 : Martin de retour à Sète

