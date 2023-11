Demain nous appartient du 1er novembre : Roxane a une idée pour coincer Eloïse... (résumé + vidéo épisode 1547 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 1er novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1547 de DNA – L’une des jumelles s’est réveillée et prétend être Adèle dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Bart pense que c’est bien elle mais la police veut trouver une solution pour en être certains. Roxane a une idée !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 1er novembre 2023 – résumé de l’épisode 1547

Pour l’instant, il est toujours impossible d’identifier les deux jumelles à l’hôpital… Bart a décidé de suivre son instinct, il pense que c’est bien Adèle qui s’est réveillée. Mais il ne peut s’empêcher de douter. Roxane et Aurore débriefent, elles cherchent un moyen de vérifier si c’est Adèle ou Eloïse. Roxane a une idée de génie : faire une analyse graphologique !

Au Spoon, Romy est avec Rayane, qui la supplie de le laisser vivre seul à Sète. Mais il n’a que 17 ans, Romy refuse de le laisser seul.

Et les adolescents s’apprêtent à passer une soirée d’anthologie.

VIDÉO Demain nous appartient du 1er novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.