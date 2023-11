Plus belle la vie : un ancien talent de The Voice rejoint le casting !

Publicité





Retour de Plus belle la vie, infos nouveau casting – Le tournage de la série culte « Plus belle la vie » a repris la semaine dernière Marseille, pour un retour début janvier 2024 sur TF1. Et alors qu’acteurs phares et nouveau casting se mêleront, de premiers noms circulent déjà sur ceux qui vont débarquer au nouveau Mistral !





Si la semaine dernière on vous annonçait déjà les arrivées de Anthony Joubert, Diane Dassigny et Iñaki Lartigue, Allociné annonce qu’un ancien talent de The Voice rejoint lui aussi le casting de « Plus belle la vie, encore plus belle » (nouveau nom de la série sur TF1).







Il s’agit de Jeremy Charvet, talent de The Voice en 2015 dans l’équipe de Mika et qui a déjà joué dans plusieurs films, téléfilms, et séries télévisées comme « Profilage », « Camping Paradis », « Scènes de ménages », ou encore « Balthazar ».

Les autres acteurs qui rejoignent Plus belle la vie

Anthony Joubert : l’humoriste découvert dans « La France a un Incroyable Talent » interprètera le personnage de Ange.

Diane Dassigny : l’actrice vue dans « Nina », « Profilage » ou encore « Camping Paradis » rejoint PBLV

Iñaki Lartigue : l’acteur vu récemment dans « Demain nous appartient » a déjà joué dans « Plus belle la vie ». Son personnage étant mort, c’est dans un autre rôle qu’il reprend le tournage