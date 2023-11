« Une nounou au service de Sa Majesté » : votre téléfilm de Noël ce 1er novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une nounou au service de Sa Majesté » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 1er novembre 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une nounou au service de Sa Majesté ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une nounou au service de Sa Majesté » : l’histoire

Une menace plane sur la princesse Rose, ses enfants et son frère cadet, le prince Colin. Les services de la sûreté décident de placer deux agents, sous couverture, au palais. L’un d’eux doit se faire passer pour la nouvelle nounou. Mais gagner la confiance des enfants va s’avérer plus difficile que prévu pour Claire Champion, d’autant qu’elle tombe peu à peu sous le charme du prince Colin. De plus, celui-ci est soupçonné d’être directement mêlé à la menace.

Une nounou au service de Sa Majesté, interprètes et personnages

Avec : Rachel Skarsten (Claire Champion), Dan Jeannotte (Le prince Colin), Toussaint Meghie (Wallace), Greta Scacchi (Juliet Lansbury), Katie Sheridan (La princesse Rose)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Noël à la ferme ».

« Noël à la ferme » : l’histoire et le casting

Emmy, autrice new-yorkaise célibataire en mal d’inspiration, a bien changé depuis son enfance en Australie. Mais pour signer son premier gros contrat et sauver l’incroyable Ferme du figuier où elle a grandi, elle s’inspire du journal de sa mère, Clémentine, qui vient de mourir. Elle était pionnière du bien-être et amoureuse de la nature alors qu’elle-même a peur de la moindre araignée. Elle ignore qu’elle devra recevoir l’éditeur pour Noël dans la ferme de sa mère en Australie, qu’elle devra se faire passer pour elle avec l’aide de son cousin David et de Miles, le mari de celui-ci, couple plein d’humour et de générosité…

Avec : Poppy Montgomery (Emmy Jones), Nicholas Brown (Miles), Darren McMullen (Jack London), Hugh Sheridan (David)