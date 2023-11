Demain nous appartient du 24 novembre : le terrible aveu d'Eloïse à Bart, qui... (résumé + vidéo épisode 1564 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1564 de DNA – L’étau se resserre sur Eloïse alors qu’Adèle est sur le point de se réveiller ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et la jeune femme fait un terrible aveu à Bart…

Demain nous appartient du 24 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1564

Eloïse, que Bart croit toujours être Adèle, fait un terrible aveu… Elle lui confie être inquiète à l’idée que sa soeur jumelle se réveille. Elle avoue qu’elle aimerait qu’elle ne se réveille jamais ! Mais Bart se veut rassurant : si elle se réveille, la police l’arrêtera. Et Bart annonce à celle qu’il pense être Adèle qu’il accepte sa demande en mariage !

De son côté, Sara partage ses doutes à Bart, qui décide de piéger Eloïse… Et François passe à l’action. La mission cupidon de Victoire triomphe.

VIDÉO Demain nous appartient du 24 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



