« Un drôle d’ange gardien pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 24 novembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Un drôle d’ange gardien pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 24 novembre 2023 – Ce vendredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un drôle d’ange gardien pour Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Un drôle d’ange gardien pour Noël » : l’histoire, le casting

Robert, un ange, revient sur Terre sous les traits d’Archie dans le but de réconcilier ses sœurs : Dani, une chef d’entreprise, et Marlow, pâtissière hors pair qui a repris la boutique de leur mère. Pour les amener à renouer des liens, il se sert d’un jeu de devinettes auquel ils jouaient enfants au moment de Noël. Il a douze jours pour accomplir sa tâche.

Avec : Nathalie ELLIS (Dani Holiday), Karon Riley (Wilson Whitlock), Tamala Jones (Marlow), B.J. Britt (RJ)



Publicité





VIDÉO Un drôle d’ange gardien pour Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un ange gardien pour Noël ».

« Un ange gardien pour Noël » : l’histoire et le casting

Melody vient d’acheter une vieille maison à restaurer dans la petite ville de Chippewa Falls et cherche un poste dans une médiathèque. Elle fait la connaissance de sa voisine Nina et de ses filles, Holly et Ivy. Les deux jeunes femmes sympathisent et Melody s’attache aux deux fillettes. Aussi, lorsqu’elle apprend que Nina se bat contre un lymphome et craint pour sa vie et pour l’avenir de ses filles, elle lui propose spontanément de les prendre en charge au cas où le pire arriverait. Commence alors pour Melody un parcours semé d’embûches pour devenir la tutrice d’Holly et Ivy : lancer la procédure, retaper la maison et trouver un emploi. Par chance, elle peut compter sur l’aide d’Adam, un jeune entrepreneur passionné de menuiserie qu’elle ne laisse pas indifférent.

Avec : Janel Parrish (Melody), Jeremy Jordan (Adam), Marisol Nichols (Nina), Sadie Coleman (Holly), Piper Rubio (Ivy)