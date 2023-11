Demain nous appartient du 3 novembre : Corentin est mort ! (résumé + vidéo épisode 1549 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 3 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1549 de DNA – La soirée d’Halloween a tourné au véritable cauchemar pour les ados dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ! Corentin s’est fait tirer dessus, il est mort ! Et les ados, terrifiés, sont toujours enfermés dans l’escape game…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 3 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1549

Les ados sont toujours enfermés dans l’escape game, terrifiés après la mort de Corentin. Camille culpabilise, c’est elle qui lui a dit d’y aller le premier… Tous sont profondément sous le choc et perdre espoir de sortir de là vivants. Nathan décide d’avancer et découvre de la nourriture et de l’eau. Pendant ce temps là, Damien, Manon et Nordine les recherchent activement…

De son côté, Alex est dubitatif face aux propositions loufoques de Tristan. Et Alain confronte son fils à la réalité.

VIDÉO Demain nous appartient du 3 novembre 2023 – premières minutes de l'épisode



