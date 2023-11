« La légende du prince de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 3 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La légende du prince de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 3 novembre 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semane sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La légende du prince de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« La légende du prince de Noël » : l’histoire

Shelby est une femme brillante, ingénieure en aérospatiale, qui jongle entre son travail et sa vie de maman célibataire suite au décès de son mari, deux ans plus tôt. Prête à tout pour sa fille de 7 ans, Grace, elle s’attache à lui créer de jolis souvenirs d’enfance, plein de magie et de féerie. A l’approche de Noël, l’histoire du prince de Noël que lui raconte sa mère est toujours sa préférée et Grace rêve de rencontrer le prince qui exaucera ses douze vœux, comme dans l’histoire. Les événements prennent une tournure tout à fait inattendue quand la petite Grace croit reconnaître le prince sous les traits d’Evan, le patron misanthrope et asocial de Shelby. Afin de ne pas briser les illusions de sa fille, Shelby va devoir convaincre Evan de jouer le rôle du prince.

La légende du prince de Noël, interprètes et personnages

Avec : Tamera Mowry-Housley (Shelby), Ronnie Rowe (Evan), Isabel Birch (Grace), Nathanael Vass (Lorenzo)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un vœu d’amour pour Noël ».

« Un vœu d’amour pour Noël » : l’histoire et le casting

Chaque année, Lucy anime une grande opération caritative pour réaliser les vœux de Noël des habitants de la ville de Elmhurst. Cette fois, Maxine, une petite fille qui a récemment emménagé avec son papa veuf depuis trois ans, exprime le souhait de passer un beau Noël comme avant la disparition de sa maman. Lucy réussit à surmonter en douceur les réticences de Lucas, son papa, pour leur faire passer un joli Noël. Sapin, décorations, biscuits à préparer en famille… Peu à peu, Lucy réussit à dérider Lucas et l’amour s’en mêle. La petite Maxine comprend vite que son véritable vœu est de retrouver le bonheur, pour son papa et elle. Mais pour ce faire, il faudra réussir à concilier le souvenir de Stéphanie, sa maman décédée, et le bonheur qui se présente, sous une forme différente…

Avec : Amanda Schull (Lucy Keller), Travis Van Winkle (Lucas), Averie Peters (Maxine), Amy Groening (Joan)