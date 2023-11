Ici tout commence du 3 novembre : les départs d’Hippolyte et de Lisandro(résumé + vidéo épisode 788 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 788 – C’est l’heure du départ pour Hippolyte et pour Lisandro ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». David va porter plainte, les anciens élèves d’Hippolyte ont parlé et il est viré de l’institut Auguste Armand !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 3 novembre 2023 – résumé de l’épisode 788

Hippolyte Duchesnay rassemble ses affaires, c’est l’heure du départ. Lisandro et Stanislas veulent lui parler avant qu’il parte… Mais Hippolyte n’a pas le moindre regret ni la moindre empathie envers ses victimes ! Il est fou de rage et affirme que Lisandro et Stanislas l’ont trahi ! Il règle ses comptes et a des mots très durs envers Lisandro. Ce dernier s’en va lui aussi, il part rejoindre son fils au Canada. Une dernière surprise lui ait réservée…

Pendant ce temps là, Deva réconforte David, qui ne se sent pas bien après tout ça.

Et Souleymane propose l’impensable à Carla. Quant à Jim, il s’enferme en cuisine…

Ici tout commence du 3 novembre 2023 – vidéo premières minutes



