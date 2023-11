Demain nous appartient du 6 novembre : tensions chez les ados (résumé + vidéo épisode 1550 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1550 de DNA – Les ados sont toujours séquestrés ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et des tensions apparaissent…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 6 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1550

C’est tendu entre les ados. Luna est glaciale avec Dorian, elle lui en veut d’avoir pris la place de Camille en risquant sa vie… Camille a remarqué les tensions et se demande si Dorian l’aime encore. Nathan recadre Camille, il ne comprend pas qu’elle puisse penser à ça dans cette situation… Et Dorian va parler à Luna, il lui explique qu’il aurait fait ça pour n’importe lequel d’entre eux.

Sur les conseils de Roxane, Bart déménage l’atelier d’Adèle. Et Alex fait face aux avis divergents.

VIDÉO Demain nous appartient du 6 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.