Demain nous appartient du 8 novembre : Dorian entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1552 en avance)

Demain nous appartient du 8 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1552 de DNA – Dorian est entre la vie et la mort ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Il s’est fait tirer dessus et peine à aller trouver de l’aide…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 8 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1552

Dorian s’est fait tirer dessus mais il est libre. Il marche tant bien que mal à la recherche d’une aide… Mais il perd beaucoup de sang. Dorian finit par tomber dans un ruisseau ! Pendant ce temps là, sa montre connectée émet enfin un signal, Sara donne la position à Karim. Arrivera-t-il à temps ?

Les jours de Dorian sont comptés tandis que ses camarades luttent pour s’en sortir. Et l’atmosphère de travail affecte Alex… Pour Soraya, la vérité éclate. Gabriel est contraint de tout lui dire… Soraya va-t-elle réussir à obtenir le pardon de Noor ?

VIDÉO Demain nous appartient du 8 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.