Ici tout commence du 8 novembre : Souleymane recadre Rose (résumé + vidéo épisode 791 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 8 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 791 – Souleymane va venir recadrer Rose ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il n’a pas apprécié qu’elle s’en prenne à Carla…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 8 novembre 2023 – résumé de l’épisode 791

Rose s’en est violemment prise à Carla et n’a pas hésité à la menacer. Elle est convaincue que Carla manipule Souleymane… Mais Souleymane n’apprécie pas et vient la voir pour mettre les choses au clair. Souleymane explique à Rose qu’elle ne connait pas Carla et que c’est une fille bien. Ils s’aiment et sont heureux de garder le bébé… Les mots de Souleymane vont-ils convaincre Rose ?

La rumeur sur Carla se répand jusqu’aux oreilles de Teyssier. L’après-midi surf entre Ethan et Léonard tourne au vinaigre… Ethan est victime d’un grave accident !

Pendant ce temps là, coup de chaud au Double A : Laetitia est sur la sellette.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Carla fait un pas vers Rose mais… (vidéo épisode du 10 novembre)

Ici tout commence du 8 novembre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1