Demain nous appartient spoiler : Nathan inquiet, Lizzie au plus mal ! (vidéo épisode du 10 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont continuer de mal tourner pour les ados dans l’escape game dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, après Corentin et Dorian, c’est Lizzie qui est au plus mal…











Publicité





Nathan, Camille, Lizzie et Luna ne sont plus que tous les quatre. Nathan remarque que Lizzie est entrain de sombrer… Elle est très affaiblie et craint qu’elle ne se réveille pas si elle s’endort. Nathan est clairement l’homme de la situation dans cet enfer ! Il est aux petits soins pour Lizzie, il essaie de lui parler de choses positives pour la tenir éveillée et l’aide à se lever…

Camille et Luna assurent à Lizzie qu’ils sont avec elle et que tout le monde doit les chercher. Ils vont forcément être retrouvés !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Bart couche avec Eloïse et… (vidéo épisode du 9 novembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1554 du 10 novembre 2023 : Lizzie va mal

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.v