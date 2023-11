Demain nous appartient spoiler : Charlie prend une lourde décision (vidéo épisode du 24 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une annonce choc que Charlie va faire à Christelle et Sylvain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Charlie leur annonce qu’elle a décidé d’aller vivre… au Canada !

La jeune femme veut démarrer une nouvelle vie.











C’est un choc pour Christelle et Sylvain, et ce dernier a bien du mal à l’encaisser. Il ne voit que du négatif dans cette destination trop lointaine… Il pense que c’est à cause de Soizic que Charlie veut partir s’installer si loin de Sète !

François acceptera-t-il de suivre Charlie au Canada ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1564 du 24 novembre 2023 : Charlie va quitter Sète

