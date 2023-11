New Amsterdam du 22 novembre : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





New Amsterdam du 22 novembre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 continue de diffuser la saison 4 inédite de la série médicale « New Amsterdam ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







New Amsterdam du 22 novembre : vos épisodes de ce soir

Episode 16 « Vive la résistance ! » : Max et Helen sont de retour à New York pour les obsèques de Vijay Kapoor. Ils découvrent que face aux décisions de Veronica, qui remettent en cause le soin des patients et les valeurs de New Amsterdam, Elizabeth Wilder a pris la tête de la résistance et qu’elle dirige un « hôpital parallèle », à l’insu de Veronica. Lauren tente de trouver un modus vivendi avec Leyla pour pouvoir continuer à travailler ensemble au sein de l’hôpital, mais elle est au bord du burn out et rêve de partir.

Episode 17 « Médecines alternatives » : Max a trouvé la solution pour faire tomber Veronica : il va travailler à l’Urgent Medecine Inc., une ancienne structure de New Amsterdam devenue une clinique privée à l’arrivée de Veronica. Une fois qu’il siègera à nouveau au conseil d’administration de New Amsterdam, Max pourra donc évincer sa rivale. Mais pour ce faire, il doit convaincre ses anciens collaborateurs de travailler à ses côtés dans cette clinique aux revenus et aux moyens très faibles. Iggy est confronté à un jeune homme qui a échappé de peu à la mort dans une tuerie de masse, mais dont le père refuse de croire à la réalité du drame qu’a vécu son fils. En effet, victime des sites internet complotistes, il est persuadé qu’il s’agit d’une mise en scène. Wilder, qui se sent impuissante, fait appel à Mia pour l’aider à accompagner l’un de ses patients vers la mort. De retour à Londres, Helen découvre une nouvelle forme de relation à distance avec Max.



Episode 18 « Le poids de la famille » : Toute l’équipe se retrouve dans un bar pour une soirée karaoké. Helen les rejoint, de retour de Londres pour quelques jours. Max a l’intention de la demander en mariage et confie son secret à Elizabeth Wilder. Casey et Lauren font la paix à une condition : Lauren doit porter un chapeau en forme de taco mexicain jusqu’au lendemain soir.

New Amsterdam saison 4, rappel de la présentation

Dans cette 4eme saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l’équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l’hôpital à l’épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d’assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s’engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour « soigner » le système de santé défaillant. Mais Max, Helen et le reste du personnel – y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) – voient leur optimisme remis en question par l’arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)… une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l’hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max…

« New Amsterdam » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.