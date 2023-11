Demain nous appartient spoiler : Marianne découvre Gilles au lit avec... (vidéo épisode du 16 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un grand moment qui attend Marianne et Renaud pour leur grand retour à Sète dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Marianne et Renaud sont de retour de vacances et on peut dire que ça ne se passe pas vraiment comme prévu…











A peine Marianne a-t-elle mis un pied dans sa villa qu’elle découvre son salon sans dessus dessous ! Elle dit à Renaud qu’elle se doutait que Gilles ferait n’importe quoi en leur absence… Tout à coup, Renaud entend des bruits de ronflements… en provenance de leur propre chambre !

Non seulement Gilles dort dans la chambre de Marianne et Renaud, mais en plus il n’est pas seul ! Marianne est sous le choc en le découvrant au lit avec Tristan ! De son côté, Renaud se prend un beau fou rire…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1558 du 16 novembre 2023 : Gilles au lit avec Tristan

