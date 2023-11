Demain nous appartient spoiler : Bart couche avec Eloïse et... (vidéo épisode du 9 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Eloïse a pris la place de sa soeur, Adèle, et elle vit désormais avec Bart dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Bart va totalement se faire berner…











Publicité





En effet, alors que la véritable Adèle est toujours dans le coma et bien seule à l’hôpital, Bart et Eloïse vont coucher ensemble ! Bart croit être dans les bras d’Adèle et il lui confie que ça n’avait jamais été aussi bien… Eloïse a visiblement très bien donné le change et détourné tous les soupçons que Bart pouvait avoir…

Bart risque bien de tomber de haut ! Et si Adèle se réveille, le choc s’annonce terrible.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Bart piège Eloïse, Camille avoue, les résumés jusqu’au 24 novembre 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1553 du 9 novembre 2023 : Bart se fait avoir

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.v