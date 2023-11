Ici tout commence spoiler : l’annonce choc de Teyssier (vidéo épisode du 10 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier n’est jamais à court d’idées pour surprendre les élèves dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il va réunir les élèves de toutes les promos pour faire une grande annonce qui va particulièrement les stresser…











Publicité





En effet, Teyssier annonce aux élèves que les évaluations du premier trimestre auront lieu la semaine du 27 novembre ! C’est dans un peu plus de deux semaines et pour couronner le tout, le directeur de l’institut précise que la note comptera pour moitié dans la note finale pour valider son année !

Et Teyssier met la pression à Jasmine : elle doit être major de promo pour la troisième fois !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Léonard fait un terrible aveu à Maya… (vidéo épisode du 9 novembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 793 du 10 novembre 2023, Teyssier stresse les élèves avec son annonce



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v