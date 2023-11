Florent Pagny se confie : « je viens dire merci » (VIDÉO)

Publicité





Florent Pagny était l’invité de Gilles Bouleau dans le journal de 20h de TF1. L’occasion pour le chanteur de se confier alors que durant cette année 2023, il s’est de nouveau battu contre le cancer après deux rechutes. Et Florent Pagny l’annonce, aujourd’hui « il va bien » !





« C’est une de mes années les plus belles et paradoxalement en ayant suivi deux rechutes et deux traitements. A côté de ça il y avait un pur équilibre entre la gravité d’un côté et le succès de l’autre. » a-t-il déclaré alors que tout en se battant contre le cancer, il était couronné de succès avec son autobiographie, son album et sa tournée.







« Je viens vraiment dire merci parce que c’est incroyable ! La tournée était juste incroyable. Je vais très bien aujourd’hui, j’ai fait tout mes examens, j’ai fini mes rayons cet après-midi. Tout s’est très bien passé, mes résultats sont tops. (…) Il ne faut pas trop crier victoire, maintenant on rentre dans le contrôle » a-t-il expliqué, avant de préciser qu’il allait retourner chez lui « très loin ».

« Ce n’est pas parce qu’à un moment donné il y a quelque chose de difficile qu’il faut s’écrouler. (…) Il faut savoir tomber pour mieux remonter et continuer à faire ce qu’on est capable de faire ! »



VIDÉO Florent Pagny annonce que son cancer est guéri