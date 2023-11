Ici tout commence du 23 novembre : Rose sous le choc en découvrant... (résumé + vidéo épisode 802 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 802 – Rose va être sous le choc ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle découvre les affiches placardées par Carla avec écrit « tueuse » !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 23 novembre 2023 – résumé de l’épisode 802

Léonard est sous le choc en découvrant que Rose a tué Raphaël. Salomé lui explique qu’elle savait, son ex-compagnon était dangereux et Rose n’avait pas le choix ! Souleymane arrive et arrache les affiches, il est révolté. Rose est profondément sous le choc, Souleymane l’éloigne de tout ça… Pendant ce temps là, Lionel est déjà entrain de lancer des ragots sur Rose…

Souleymane décide de jouer les médiateurs entre Rose et Carla. Lionel lance une rumeur sur Joachim et Clotilde, qui dérape… Et pendant le service, David est pris d’une soif dévorante.

Ici tout commence du 23 novembre 2023 – vidéo premières minutes



