Ici tout commence spoiler : Jim se venge de Jasmine ! (vidéo épisode du 27 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jasmine va se retrouver dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Jim va se venger de la jeune femme après le dérapage de Thibault.

Et pour cause, Thibault a volé le sujet des examens pour aider Jasmine ! C’est arrivé aux oreilles de Teyssier et c’est Jasmine qui s’est fait prendre…











Publicité





Sauf que Jasmine doit restituer la fameuse enveloppe à Teyssier et si elle la rend fermée, sa sanction serait minimisée… Mais Jim en a décidé autrement ! Pour protéger son frère, il enfonce Jasmine. Il a subtilisé l’enveloppe et l’a ouverte ! Jasmine risque très gros avec Teyssier.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : un retour et une rupture à l’institut ! (vidéo épisode du 27 novembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 804 du 27 novembre 2023, Jim s’en prend à Jasmine



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.