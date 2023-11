Ici tout commence du 28 novembre : Thibault redonne espoir à Jasmine (résumé + vidéo épisode 805 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 805 – Jasmine est en pleine déprime ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, à cause de Jim, elle ne peut pas passer ses examens et risque bien de ne jamais décrocher son diplome.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 28 novembre 2023 – résumé de l’épisode 805

Jasmine déprime seule chez elle quand Thibault débarque avec une bonne nouvelle. Il lui explique avoir mis un coup de pression à Jim pour qu’il aille se dénoncer auprès de Teyssier ! Jasmine peine à y croire mais Thibault lui explique qu’il tient son frère car c’est lui qui a trafiqué la photo d’Anaïs et Teyssier il y a quelques mois… Jasmine reprend espoir de pouvoir passer ses examens !

Pendant ce temps là, Billie fait travailler Pénélope et Clotilde débarque. Après l’avoir vue avec Joachim, la cheffe tacle sévèrement Pénélope…

Nouveau défi sportif pour les élèves : Lionel déguste !

Ici tout commence du 28 novembre 2023 – vidéo premières minutes



