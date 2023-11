Demain nous appartient du 28 novembre : le réveil d'Adèle, qui réclame Bart... (résumé + vidéo épisode 1566 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1566 de DNA – Adèle est réveillée à l’hôpital dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Elle réclame Bart mais tout le monde croit que c’est Eloïse qui se réveille !…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Publicité





Demain nous appartient du 28 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1566

Adèle se réveille à l’hôpital Saint-Clair ! Tout le monde est persuadé que c’est en fait Eloïse qui se réveille… Noor est choquée quand elle réclame à voir Bart. Aaron arrive et lui dit qu’elle doit se reposer, elle insiste encore pour voir Bart. Aaron dit à Noor qu’ils ont prévenir sa soeur…

Pendant ce temps là, François annonce à Adam qu’avec Charlie ils ont décidé de quitter Sète pour partir vivre au Canada. Adam est surpris mais il est d’accord, du moment qu’il n’a pas à les suivre et qu’il peut rester à Sète.

Les policiers comprennent, trop tard, la vérité. Eloïse est prête à tout. Et il y a du nouveau dans le procès de Camille.

VIDÉO Demain nous appartient du 28 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Publicité





