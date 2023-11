Ici tout commence du 6 novembre : Antoine surprend Souleymane et Carla... (résumé + vidéo épisode 789 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 789 – Antoine va surprendre Souleymane avec Carla ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Le directeur adjoint découvre Carla chez lui et se demande bien pourquoi elle est là…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 6 novembre 2023 – résumé de l’épisode 789

Carla rejoint Souleymane chez lui pour parler de leur plan. Souleymane est toujours partant pour jouer au petit couple devant les parents de Carla et leur faire croire qu’il est le père du bébé… Antoine rentre chez lui et est surpris d’y trouver Carla. Il retourne travailler et Souleymane explique à Carla qu’il refuse de mêler son père à tout ça, ils ne mentiront qu’à ses parents…

Face aux inquiétudes de Deva, David met de l’eau dans son vin. Leroy embarque Clotilde dans un projet un peu fou.

Ici tout commence du 6 novembre 2023 – vidéo premières minutes



