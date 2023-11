Ici tout commence du 7 novembre : Souleymane ment à son père (résumé + vidéo épisode 790 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 7 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 790 – Antoine est sous le choc ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, les parents de Carla lui ont annoncé que leur fille était enceinte de Souleymane…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 7 novembre 2023 – résumé de l’épisode 790

Au petit déjeuner, Antoine est sans voix. Il est sous le choc de l’annonce de la veille… Souleymane décide de crever l’abcès. Il ment à son père et affirme être en couple avec Carla depuis quelques mois. Antoine lui explique que ses études vont devenir compliquées avec un bébé mais Souleymane lui répond qu’en tant qu’enfants adoptés, ils veulent garder ce bébé. Antoine lui dit qu’il comprend et qu’il sera là pour le soutenir et l’aider.

Pour percer à jour les manigances de Carla, Rose se met tout le monde à dos. En cachette, David se lance dans un jeu dangereux… Et lors du premier cours de Stanislas, Laetitia tente de faire sensation.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : un personnage phare de retour ! (vidéo épisode du 9 novembre)

Ici tout commence du 7 novembre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1