Ici tout commence spoiler : un personnage phare de retour ! (vidéo épisode du 9 novembre)

Ici tout commence spoiler – Un personnage phare va faire son grand retour à l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Jasmine est de retour et un comité d’accueil l’attend avec impatience !

Thibault, Lionel et Enzo sont à l’entrée de l’institut Auguste Armand pour l’accueillir comme il se doit.











Thibault confie que pendant tout le temps où sa petite amie était à Shanghai, ils ont simplement échangé quelques messages et n’ont pas eu le temps de parler… Jasmine arrive et elle est glaciale avec Thibault ! Elle semble être plus heureuse de retrouver Lionel et Enzo que Thibault…

Que se passe-t-il ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 792 du 9 novembre 2023, Jasmine est de retour



