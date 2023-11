Ici tout commence spoiler : Clotilde avoue tout à Joachim ! (vidéo épisode du 24 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La rumeur lancée par Lionel va avoir de lourdes conséquences dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, si Lionel a bluffé en balançant que Marc Leroy et Clotilde Armand ont eu une liaison il y a quelques années, la rumeur va arriver aux oreilles de Joachim…

Et on peut dire qu’il n’apprécie pas que Clotilde lui ait menti !











Publicité





Joachim profite d’un déjeuner pour confronter Clotilde. Elle avoue alors avoir passé une nuit avec Marc ! Mais elle lui assure que ça n’a pas compté, ça ne signifiait rien…

Sauf que Joachim ne comprend pas qu’elle lui ait menti. Il a besoin de temps pour encaisser, il décide de s’en aller !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : la bombe de Lionel sur Clotilde et Marc… (vidéo épisode du 23 novembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 803 du 24 novembre 2023, Joachim confronte Clotilde



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.