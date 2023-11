Ici tout commence spoiler : la bombe de Lionel sur Clotilde et Marc… (vidéo épisode du 23 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Ça s’annonce compliqué pour Clotilde dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Joachim est régulièrement jaloux de Marc Leroy, voilà que Lionel va balancer une bombe à l’institut au sujet de Marc et Clotilde !











Publicité





Dans quelques jours, Enzo, Lionel et Livio surprennent Marc et Clotilde en plein câlin. Ils se posent des questions sur la nature de la relation entre les deux chefs… C’est là que Lionel balance : Marc et Clotilde ont été en couple il y a longtemps, la première fois que Marc était prof à l’institut !

Enzo et Livio sont sous le choc, Lionel leur dit de garder l’info pour eux… Ça sent la rumeur qui va très rapidement se propager à l’institut ! Comment réagira Joachim ?

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Carla bouleversée, elle découvre la vérité (vidéo épisode du 23 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 802 du 23 novembre 2023, Lionel lance une rumeur

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.