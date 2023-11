Star Academy du 21 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 21 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi au château. Victorien se réveille en forme, il est ravi d’avoir réussi à faire ce qu’il voulait avec Margot sur la chanson des évaluations.





Héléna a rêvé qu’elle était nommée et éliminée… Place au cours de sport avec Joe et là aussi, c’est en binômes ! Ils font tout les exercices de Joe attachés.







Après le cours, les élèves se remettent aux répétitions des évaluations. Et place ensuite au cours de danse avec Malika pour apprendre la chorégraphie des évals ! Elle leur annonce que le niveau monte cette semaine, avec une chorégraphie jazz / contemporain. Ils doivent se donner à fond pour être à la hauteur.

Après le déjeuner, Axel part répéter au théâtre Mogador. Et pour les autres, c’est l’heure du cours de chant. Ils travaillent les harmonies.



Marlène et Lucie arrivent au château pour les prises de tonalités du prime. Elles annoncent les artistes présents sur ce 4ème prime : Zazie, Vitaa, Ronisia, Laura Paosini, Vianney.

Place aux prises de tonalités, mais Lénie ne semble pas là… Les répétitrices lui font remarquer, elle dit que c’est le stress des évaluations. Lénie craque et se met à pleurer ! Elle confie à Héléna qu’elle pense à son beau-père, ça va bientôt faire un an qu’il est décédé.

Axel rentre au château, il est super content de sa journée. Et grosse surprise : Vitaa est en visite au château ! Les académiciens sont aux anges, Vitaa va partager une raclette avec eux. Elle partage son expérience avec eux et prend son rôle de marraine très à coeur. Elle leur dit qu’elle sera là s’ils ont besoin de conseil et elle veut écouter leurs duos pour les évaluations ! Elle donne de précieux conseils.

Après le départ de Vitaa, Lénie appelle sa maman, qui la réconforte et l’encourage. Les élèves répètent ensuite la danse, Axel les regarde et donne des conseils. Héléna appelle sa mère, elle a un mauvais pressentiment pour les évaluations… Et c’est très tardivement qu’ils vont se coucher.

