Ici tout commence spoiler : David tourne la page après le départ d'Hippolyte mais... (vidéo épisode du 6 novembre)

Ici tout commence spoiler – Hippolyte va être viré et va quitter l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et, dans quelques jours, David va tourner la page et reprendre sa place en cuisine… Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu !

Au Double A, Salomé essaie de préserver David et le met sur des taches simples.











David comprend ce que Salomé cherche à faire et décide de se mettre à la tâche. Mais un bruit rappelle à David ce qu’il a vécu avec Hippolyte… Il croit entendre sa fameuse règle, il est totalement traumatisé !

Il va falloir du temps à David pour se remettre de tout ça…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 789 du 6 novembre 2023, David traumatisé par Hippolyte



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

