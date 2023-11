Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 1er novembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 8)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 1er novembre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 8 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode intitulé « We love fruits », il y a eu un coup de théâtre inédit dans toute l’histoire du Meilleur Pâtissier : Ninon a décidé d’abandonner !







Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers amateurs devaient revisiter la tarte au citron meringuée. Julia a été la seule à faire un top tandis que du côté des flops, on retrouvait Hafidou, Chantal et Bertrand.

Pour l’épreuve technique, il s’agissait de battre Mohamed, ancien candidat du Meilleur Pâtissier, sur le trompe l’oeil d’une mangue. Personne n’a réussi à le battre mais Julia a fini juste derrière lui ! Fanny est 3ème tandis qu’en bas de classement, on retrouve Bertrand dernier et Ninon avant-dernière.



Sur l’épreuve créative, ils devaient réaliser une expression fruitée en gâteau ! La cheffe Aurélie Collomb-Clerc a donné son coup de coeur à Julia !

Le Meilleur Pâtissier du 1er novembre 2023 : Julia tablier bleu, Ninon abandonne, pas d’éliminé

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Il n’y a pas eu débat, Julia a brillé durant toute la semaine ! Et pour le pâtissier éliminé, ça se jouait entre Hafidou et Bertrand. Mais au moment du verdict, Ninon a choisi d’abandonner pour se consacrer à ses études de médecine, il n’y a donc pas eu d’éliminé !

Rendez-vous le mercredi 8 novembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 9. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.v