Ici tout commence spoiler : un nouveau couple à l’institut ! (vidéo épisode du 6 novembre)

Ici tout commence spoiler – Un nouveau couple va se former et faire parler à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Lionel va annoncer à Mehdi que… Souleymane est en couple avec Carla !











Mehdi peine à y croire, il pensait qu’ils ne pouvaient pas se supporter… Mais les deux élèves sont recadrer par Rose ! Elle leur présente un chef qui va donner une masterclass sur la cuisine locavore. Mais Rose n’apprécie pas de voir Lionel et Mehdi papoter au lieu d’écouter le chef…

Et ce que Lionel et Mehdi ne savent pas, c’est que Souleymane et Carla ne sont pas vraiment en couple. Souleymane a proposé à Carla de faire semblant pour l’arrivée de ses parents !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 789 du 6 novembre 2023, Carla et Souleymane en couple

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

