Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 22 novembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 11)

Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 22 novembre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 11 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode intitulé « La féérie des gâteaux », c’est finalement David qui a été éliminé.







Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers devaient s’inspirer du tout premier long métrage d’animation Disney, Blanche Neige, pour réaliser la plus merveilleuse des tartes aux pommes ! Le niveau était bon et exceptionnellement, Cyril et Mercotte ont choisi de ne pas établir de tops et de flops !

Pour l’épreuve technique, il s’agissait de réaliser le Kransekage de La Reine des Neiges. Julia a remporté l’épreuve, devant Fanny et Thibault. C’est Bertrand qui a fini dernier, juste derrière David.



Sur l’épreuve créative, les pâtissiers avaient la chance d’être à Disneyland Paris pour réaliser leurs personnages Disney préférés ! Mulan, Timon, ou encore Pinocchio… Ils étaient accompagnés du chef Julien Dugourd. Il a donné son coup de coeur à Thibault !

Le Meilleur Pâtissier du 22 novembre 2023 : Thibault tablier bleu, David éliminé

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Julia et Thibault et il a finalement été attribué à Thibault. Et pour le pâtissier éliminé, c’était entre Bertrand et David… Et c’est finalement David qui a été éliminée !

Rendez-vous le mercredi 29 novembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 12. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.