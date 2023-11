Ici tout commence spoiler : Kelly provoque Lionel... (vidéo épisode du 4 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Lionel et Solal réussiront-ils à tenir leurs bonnes résolutions dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Kelly n’y croit pas et va venir les provoquer avec… un hot dog et des frites !

Solal et Lionel mangent une salade à la cafétéria quand Kelly débarque.











Publicité





Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme ne soutient pas Lionel ! Pire, elle pense qu’il ne tiendra pas… En cause, ses piètes performances sportives et ses habitudes alimentaires à l’opposé de ce qu’il mange en ce moment !

Lionel fera-t-il mentir Kelly ?

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Marc sous le choc, il apprend que Jim… (vidéo épisode du 4 décembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 809 du 4 décembre 2023, Kelly se moque de Lionel



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.