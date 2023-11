Ici tout commence spoiler : Léonard avoue tout à Ethan… (vidéo épisode du 20 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La situation est compliquée pour Léonard et Maya dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Leur amitié est clairement remise en cause depuis que Léonard a avoué à sa meilleure amie avoir des sentiments pour Ethan…

Et dans quelques jours, Ethan va se poser des questions et Léonard va être contraint d’avouer !











Ethan décide de confronter Léonard. Il aimerait comprendre pourquoi c’est tendu entre lui et Maya, et pourquoi il l’évite depuis quelques jours… Ethan demande à Léonard s’il a des sentiments pour lui ! Léonard est contraint de reconnaitre qu’il ressent plus que de l’amitié pour lui. Il lui dit qu’il vaut mieux qu’ils ne se calculent plus. Mais Ethan refuse qu’ils ne soient plus amis et il le prend dans ses bras…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 799 du 20 novembre 2023, Léonard avoue ses sentiments à Ethan



