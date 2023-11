Star Academy du 15 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 15 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi au château.





La journée commence par le cours de sport de Joe. Et il est ludique en mode enfance avec un « Puissance 4 » géant. L’équipe gagnante regarde les perdants faire des burpees.







Les académiciens enchainent avec le cours de chant d’Adeline. Elle leur fait travailler leur respiration. Et elle a ensuite une surprise pour les élèves… Elle a emmené Anna, violoniste professionnelle.

Après le cours, Clara fait des crêpes. Pierre s’amuse à faire sauter la première avec la poële.



Place au cours d’expression scénique. Cécile les pousse à exprimer des émotions : ils doivent chanter avec différents sentiments qu’elle leur donne. Lola n’apprécie pas les critiques de Cécile et rumine après le cours.

Michaël arrive au château pour faire le point sur les évaluations et annoncé les nominations. Il dit que c’était très serré et annonce que Lola, Marie-Maud et Victorien sont nommés cette semaine. Lola est abattue, Marie-Maud pleure… Djebril réconforte Marie-Maud et lui parle de son expérience de nommé. Margot est avec Victorien, avec Pierre ils le soutiennent.

Lola appelle sa mère, Axel lui a donné sa minute pour être reboostée. Elle pleure mais ça lui a fait du bien.

Cours de danse des filles pour les auditions sur « Dance the night » de Dua Lipa. L’une des filles décrochera le tableau sur le prime ! Marie-Maud étant nommée, elle n’y va pas. Mais Lola a envie d’y aller quand même. Marlène et Lucie les rejoignent pour l’audition. Les filles passent tour à tour devant les répétitrices et Malika.

Lucie et Marlène retrouvent ensuite les élèves pour annoncer les chansons du prime (tout le programme à retrouver ici). Lucie annonce à Lénie que malgré son évaluation ratée, elle chantera avec Mentissa car elles ont eu un coup de coeur. Marlène explique qu’ils doivent se donner sur les prises de tonalités pour être choisi. Elle dit ensuite à Julien qu’il n’a pas eu de duo sur ce prime, c’est la loi des auditions… Elles terminent par l’annonce sur la fille qui décroche le tableau, il s’agit de Lénie !

Ils vont tous devoir travailler « Vivre pour le meilleur » de Johnny mais ne seront que le soir du prime qui l’interprétera.

Place ensuite aux répétitions des chansons du prime. Et les élèves vont découvrir le tableau des évaluations avec les mots des profs.

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.