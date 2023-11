La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (7 novembre)

Publicité





Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 18 de La France a un incroyable talent. Au programme, la troisième soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 7 novembre – présentation d’émission 3

Les auditions continuent avec l’objectif de continuer à vous émerveiller, vous amuser, vous surprendre mais aussi vous émouvoir. Déjà 2 Golden-Buzzer attribués … Encore 3 opportunités possibles pour s’assurer une place en demi-finale.

L’arrivée du Platinium Buzzer met une pression supplémentaire aux candidats puisqu’il permet un accès direct à la grande finale en direct. Seule condition pour l’obtenir : l’unanimité des 4 membres du jury. Alors, ce nouveau buzzer sera-t-il utilisé pour cette troisième soirée d’auditions ? En attendant, la mission des candidats reste identique : décrocher un minimum de 3 “oui” pour espérer atteindre les ¼ de finale. Rappel : en cas d’égalité 2 “oui”, 2 “non” parmi les membres du jury, c’est au public que revient la lourde tâche de décider qui sort des artistes en ballotage. Cette 18e saison n’a pas fini de vous épater…

D’ailleurs, voici 5 nouveaux concurrents au titre d’incroyable talent 2023 :



ALEXIS, 13 ans & EROS, 17 ans, sont frère et sœur et font partie de l’illustre famille de cirque Arlette Gruss (cirque créé en 1985). 7e génération d’artistes de la famille, ils vont pour l’occasion se lancer dans une série de jeux icariens, une prestation de très haute volée. Malgré leurs jeunes âges, vont-ils réussir à séduire le jury ?

MONICA – Accompagnée de son mari Jacky avec qui elle est mariée depuis 64 ans, Monica, 84 ans, va interpréter “Mon Dieu” la célèbre chanson d’Edith Piaf… Le jury, Karine Le Marchand, le public… tous vont rester sans voix devant cette époustouflante prestation. Inscrite à l’émission par son petit-fils, c’est la première fois que la doyenne de la saison se produit sur une scène à la télévision… et ce ne sera visiblement pas la dernière… Séquence émotion XXL garantie.

DAVID FILS DE MOMONE – Avec 1,9 millions d’abonnés sur TikTok, David est déjà un petit phénomène qui a totalement conquis les réseaux. Son crédo : des reprises de hits nationaux et internationaux mais aussi des chansons originales… très originales ! Ce soir, ce Chambérien nous a réservé l’une de ses compositions personnelles tirée de son expérience… avec un croissant et un kiwi. Cela sera-t-il suffisant pour qu’Hélène Ségara et Marianne James lui proposent de faire leurs premières parties ?

MARKOBI – Marc de son prénom est un magicien de grand talent, spécialiste des tours de cartes. Il est tellement doué qu’il a été sacré champion du monde de cartomagie au Fism 2022, la plus grande compétition internationale du genre. Le dernier Français à avoir obtenu pareille distinction remontait à… 1979. Personnage rayonnant et extraverti (ou pas), Markobi a préparé un numéro que le Jury, Eric Antoine compris, devrait ne jamais oublier. Mais cette fois les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Vraiment pas comme prévu…

TRIO THREEG – Le numéro le plus périlleux jamais vu dans “La France a Un Incroyable Talent” ? Équilibre, contorsion, acrobatie… tout est réuni dans un seul et unique numéro avec ces trois acrobates au sommet de leur art ! Ce trio va subjuguer le jury grâce à leurs figures à couper le souffle, au sens propre comme au sens figuré.

La France a un incroyable talent du 7 novembre – extrait vidéo

