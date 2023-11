Publicité





La Grande Librairie du 1er novembre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Sophie Galabru, François Bégaudeau, Panayotis Pascot, Elisa Shua Dusapin et Richard Morgiève.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 1er novembre 2023 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie interroge le lien familial. Comment réussir à « faire famille » aujourd’hui ?

📕 Docteure en philosophie, Sophie Galabru publie justement « Faire famille. Une philosophie des liens » (Allary Editions). Comment composer avec un héritage familial, parfois au prix de sa liberté ? Comment est-ce qu’on le reçoit, cet héritage ? Comment est-ce qu’on le transmet ?



📗 Romancier, essayiste et dramaturge, François Bégaudeau publie son nouveau roman, « L’amour » (Verticales), qui narre la vie d’un couple ordinaire sur plus de cinquante ans. Pas de passion, pas de coup de foudre, mais un amour, ici, qui dure toute une vie et qui s’écrit au gré d’épreuves et de petits bonheurs, avec le temps.

📘 Sensation de la rentrée littéraire, succès auprès de la critique, des lecteurs et des libraires, « La prochaine fois que tu mordras la poussière » (Stock) est le premier roman du comédien et humoriste Panayotis Pascot. C’est le récit sensible d’un jeune homme qui apprend à grandir. Malgré ou avec sa singularité, son père qui surplombe tout, et des ombres inquiétantes qui prennent de plus en plus de place.

📕 Elisa Shua Dusapin publie « Le vieil incendie » (Zoé), l’histoire de deux sœurs qui se retrouvent dans leur Périgord natal pour vider la maison familiale. L’ainée vit à New-York, la cadette n’a quant à elle jamais quitté la région. Depuis toute petite, elle ne parle pas. Pendant neuf jours, Agathe et Véra chercheront à se reconnaître, s’apprivoiser, se retrouver. Un récit fait de de silences et de sensations où se mêlent les souvenirs d’enfance, la violence des sentiments et la force du lien familial qu’on n’abandonne jamais vraiment.

📙 nfin, huit ans après sa première publication, Richard Morgiève offre une nouvelle version de « La fête des mères » (Éditions Joëlle Losfeld). L’histoire vraie d’un petit garçon qui grandit au sein d’une famille bourgeoise, dans le Versailles des années 60. Il est le cadet d’une fratrie de quatre enfants qui se détestent et ne peuvent pourtant se passer les uns des autres. Le père est banquier, toujours absent. La mère, une vipère qui les bouleverse autant qu’elle les détruit.

VIDÉO La Grande Librairie du 1er novembre 2023 : la bande-annonce

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 1er novembre 2023 à 21h sur France 5.