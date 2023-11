C à vous du 1er novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 1er novembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 1er novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Suspension des connexions et camp de réfugiés bombardé à Gaza, manifestations pro-Palestine dans le monde… L’analyse de Frederic Encel, docteur en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient, sur le conflit entre Israël et le Hamas

🔵 📌 La France se prépare à l’arrivée de la redoutée tempête Ciarán. Virginie Schwarz, présidente-directrice générale de Météo France, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération des Sapeurs-Pompiers de France et Jean-Luc Milin, maire du Conquet (Finistère), sont dans C à vous



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Santa interprète le titre « Popcorn salé »

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant “La renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Benoît Magimel, Juliette Binoche et Pierre Gagnaire pour le film « La passion de Dodin Bouffant », réalisé par Trần Anh Hùng, en salle le 8 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 1er novembre 2023 à 19h sur France 5.