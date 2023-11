Un si grand soleil spoiler : Hugo et Sabine, le bisou ! (épisode du 3 novembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 3 novembre 2023 – Des couples se forment et d’autres sont proches de la rupture dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! En effet, dans quelques jours, si Alex démarre une histoire légère avec Mo, Janet trompe Becker et Cécile doute sérieusement de Christophe…

Et pour Hugo, le bonheur est enfin là !











Après des semaines de patience avec Sabine, ils vont s’embrasser ! En effet, ces deux là vont se retrouver pour un boire un verre aux Sauvages. Et en repartant, ils échangent leur premier baiser…

Le début d’une belle histoire entre Hugo et Sabine ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1269 du 3 novembre 2023 : Hugo et Sabine s’embrassent

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

