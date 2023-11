Les Cinquante du 13 novembre : quels joueurs ont été éliminés ? (résumé + replay épisode 49)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 49 du lundi 13 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 49 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le jeu numéro 15 va débuter.





Ils entrent dans l’arène, chacun se positionne sur une étoile face à une grande grille avec 64 cases cachées : 3 rouges, et 15 noires. Ils vont avoir 30 secondes pour mémoriser un max de cases. Tour à tour ils choisiront une case à dévoiler. Sur une case blanche, le jeu continue. Sur une noire, le joueur est éliminé. Sur une rouge, le joueur continue et peut éliminer le joueur de son choix ! Le jeu s’arrêtera quand il y aura 7 joueurs éliminés.







Difficulté supplémentaire, la grille tourne… Jade commence le jeu, case blanche. Gary enchaine et tombe directement sur une case noire, il est le premier éliminé. Héloïse choisit une case blanche, Cassandra blanche, Myriam blanche, Julie blanche, Amélie blanche, etc… Antoine est le premier à découvrir une case rouge, il envoie Nicolas sur le banc des éliminés ! Scott choisit une case noire, il est éliminé. Vivian est éliminé à son tour !

Alex découvre une case rouge, il choisit d’éliminer Myriam. Stéphane découvre une case noire, il est éliminé. Amélie découvre une case rouge, elle choisit d’éliminer Antoine.



Le jeu est fini. Sont éliminés : Gary, Nicolas, Scott, Vivian, Myriam, Stéphane, et Antoine.

Les éliminés regagnent le château, les joueurs victorieux doivent voter… Le Lion leur annonce qu’ils vont pouvoir sauver 4 personnes. Il y aura donc 3 éliminés !

Il est l’heure de la cérémonie, les éliminés reviennent pour le verdict. Sont sauvés : Stéphane (10/10), Vivian (9/10), et Gary (8/10).

Sont éliminés : Scott (0/10) et Myriam (3/10). Le Lion annonce que Nicolas et Antoine sont à égalité avec 5 voix ! Les deux joueurs doivent sortir, les autres vont revoter !

Place au verdict final, c’est Nicolas (7/10) qui est sauvé ! Antoine est donc éliminé !

Mélanie se dispute avec Simon, qui a retourné sa veste en votant pour Nicolas… Elle est déçue et explose.

VIDÉO Les Cinquante du 13 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 49 ce lundi 13 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 14 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 50.