Les Cinquante du 16 novembre : Nicolas sauve Maissane, qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 52)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 52 du jeudi 16 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 52 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Nicolas doit annoncer s’il sauve Maissane de l’élimination ou pas… Nicolas annonce que oui, il utilise son joker pour sauver Maissane !





Ils ne sont plus que 3. Le Lion annonce qu’Eloïse est éliminée avec 2 voix sur 8 ! L’élimination se joue entre Gary et Alex. Les joueurs ont décidé de sauver… Alex ! (4/8). Gary est donc éliminé (2/8).







Les éliminés doivent désormais quitter le château. Gary Eloïse disent au revoir à tout le monde, Gary est triste de laisser Simon. Et Simon en veut aux autres de ne pas avoir sauvé son ami. Gary part en larmes.

Le Lion annonce ensuite une soirée « Bal de promo ». Les joueurs forment des couples. Evidemment Stéphane est avec Jade, Vivian aveec Julien, Simon avec Cassandra, Amélie avec Romain, Maissane avec Nicolas, et Mélanie avec Alex. Au cours de la soirée, les joueurs doivent répondre à un « tu préfères ». On demande à Simon s’il préfère être l’Elu du jeu ou l’élu du coeur de Canssandra. Il hésite et finit par répondre l’élu du coeur… Tout le monde voit qu’il n’est pas sincère, il reconnait préférer être l’Elu du jeu.



Vivian en rajouter, il demande à Simon s’il sortirait Cassandra ou Vivian. Simon avoue qu’il sauverait Vivian ! Cassandra tombe de haut et ça remet tout en question… Ces questions virent au clash. Cassandra est remontée contre Simon et se dispute avec Maissane. Simon vient lui parler, elle pleure.

De son côté, Nicolas embrasse Maissane durant un slow ! Place ensuite au concours du bal de promo. Stéphane et Jade sont jurés. Ils font gagner Maissane et Nicolas.

VIDÉO Les Cinquante du 16 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 52 ce jeudi 16 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 17 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 53.