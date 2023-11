Un si grand soleil du 17 novembre : Christophe manipule Hugo (résumé et vidéo épisode 1278 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 novembre, spoiler résumé de l'épisode 1278 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 17 novembre 2023.





Achille interroge Christophe, il sent des tensions avec Cécile… Christophe dit qu’elle est sur une grosse enquête, ça ira mieux dans quelques semaines.

Enric est vexé que Carine ait voulu participer aux négociations salariales. Gary pense que c’est parce que c’est une femme que ça le dérange… Pendant ce temps là, Carine vient voir Elisabeth et lui annonce qu’elle accompagnera Enric sur les négociations salariales. Et le grossiste belge vient voir Elisabeth, qui refuse la moindre remise. Il menace encore de choisir un autre fournisseur, Elisabeth ne lâche rien et il s’en va. Il finit par faire demi-tour, il accepte de passer commande au prix d’origine !



Becker parle à Alain de son week-end avec Janet à Rome. Alain aimerait avoir ce genre de moments avec Elisabeth, qui bosse trop.

Christophe se dit qu’il en peut pas tuer Cécile, il y a forcément une autre solution… Au même moment, Elise l’appelle pour lui poser quelques questions… Il répond et elle lui dit qu’un collègue viendra récupérer son agenda professionnel. Il lui demande pourquoi, elle dit juste être sur une enquête. Elle lui demande de rester disponible et le prévenir s’il devait quitter la ville.

Le belge s’en va et envoie balader Boris. Elisabeth vient voir Boris et le remercie pour les infos qu’il lui a donné, elle a remporté la négociation. Elle lui propose un essai au service commercial comme cadre ! Il demande à Bertier de lui sortir un CDD de 3 mois pour Boris. Bertier est sous le choc, Elisabeth dit à Boris que l’offre est alléchante pour quelqu’un sans expérience comme lui.

Christophe appelle Hugo, il lui dit qu’il a un service à lui demander… Hugo finit par accepter, ils se voient en fin de journée comme d’habitude. Christophe se rend à l’église pour voir Sylvio. Il lui demande comment il va, Sylvio n’est pas bien… Christophe lui dit qu’il avait raison, s’éloigner Janet lui permettra de tourner la page. Sylvio pense à partir faire une retraite au Paraguay, Christophe pense que c’est une bonne idée.

Elisabeth appelle François pour le terrain dont il lui a parlé, il est d’accord. Elle lui parle ensuite de Boris, qui s’est illustré dans le bon sens. Il est surpris. Pendant ce temps là, Boris fait un footing avec Laurine. Boris doit aller rejoindre ses collègues, ils vont boire un verre et ça lui fait plaisir. Laurine ne comprend pas…

Becker explique à Cécile qu’ils ont appelé la moitié des médecins et vétérinaires de la région, 70% n’étaient pas à Montpellier. Elle trouve ça trop long…

Elisabeth rentre et retrouve Alain. Elle dit avoir été débordée. Alain lui reproche d’être débordée tous les jours. Il lui annonce que ce week-end, ils partent à Rome ! Il ne lui laisse pas le choix ! Elisabeth lui dit que c’est impossible, elle a une pile de dossiers pour le week-end.

Hugo est avec Christophe, il lui parle de Sabine qui l’a jeté. Christophe demande à Hugo de remplacer Sylvio sur les maraudes… Hugo ne peut pas et ne comprend pas, Christophe lui dit que le prêtre s’en va et que c’est bizarre…

