Les Cinquante du 22 novembre : nouveau jeu, Vivian éliminé ! (résumé + replay épisode 56)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 56 du mercredi 22 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 56 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vivian s’est mis tout le monde à dos… Il est mal après que Julie l’ait quittée, Mélanie décide de quand même aller le voir.





Mélanie explique à Vivian que son attitude est compliquée à gérer, Julie ne s’attendait pas à voir ça. Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’arène et Vivian sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur !







Les joueurs arrivent dans l’arène, il y a des balles noires et un carré face à eux. Il y a 5 équipes de balles avec porteur et un poseur. Il y a un casque et un plateau. Il ne faut jamais faire tomber de balle du plateau sinon c’est un échec.

Simon est avec Romain, Amélie avec Julie, Jade avec Mélanie, Stéphane avec Vivian, et Cassandra avec Nicolas. Le Lion leur demande de désigner les porteurs et annonce ensuite qu’ils sont sauvés ! Simon, Jade, Stéphane, Julie, et Nicolas sont donc sauvés ! Le jeu démarre. Les porteurs doivent marcher et s’arrêter quand la musique s’arrête. Et le Lion fait ajouter des balles ! Il pleut, il y a du vent, les conditions sont difficiles.



Vivian est le premier éliminé, suivi de Cassandra et Mélanie. Il ne reste plus que Julie et Simon. Et c’est Simon qui fait tomber une balle, il fait donc éliminer Romain !

Amélie et Julie sont sauvées ! Les éliminés sont donc : Vivian, Cassandra, Mélanie, et Romain. Les joueurs victorieux doivent voter pour sauver 2 joueurs. Il y aura donc 2 éliminés !

Les joueurs éliminés reviennent pour la cérémonie. Le Lion annonce que le premier joueur à être sauvé, c’est Mélanie avec 5 votes sur 6 ! Et le premier éliminé est Vivian avec aucun vote sur 6 ! Pour connaitre le second sauvé et le second éliminé, ce sera dans l’épisode de demain.

VIDÉO Les Cinquante du 22 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 56 ce mercredi 22 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 23 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 57.