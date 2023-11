Un si grand soleil du 23 novembre : Janet manipulée (résumé et vidéo épisode 1282 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1282 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 23 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Cécile et Christophe se retrouvent. Elle dit qu’elle était très prise par son boulot et Christophe lui dit qu’il a eu l’impression que ça la touchait personnellement… Cécile lui dit qu’il ne faut pas lui en vouloir, parfois elle a des idées bizarres.

Johanna et Sabine font un footing. Johanna propose un dîner à Sabine ce soir mais elle est déjà prise. Elle va ce week-end mais il dit avoir plusieurs choses de prévues… Johanna sent qu’elle lui cache un truc. Sabine lui assure que non, Johanna pense qu’elle a un mec.



Publicité





Christophe plonge dans la piscine, Achille le trouve en forme. Il file au lycée, il a un DS d’histoire. Cécile doit y aller aussi. Christophe savoure dans sa piscine.

Elisabeth parle à Alain de son test adn. Il lui dit qu’il est prêt mais Elisabeth note qu’il n’a pas l’air impatient de découvrir le résultat… Elle propose de le déposer à la Poste et remercie Caroline de lui avoir soufflé d’idée.

Becker appelle Victor, qui a quelque chose pour lui. Il lui propose de le livrer le soir, Becker dit qu’il ne sait pas si sa fille sera là mais il va s’arranger. Il appelle Sabine mais elle est sur messagerie.

A l’hôpital, Laurine et David lisent un article sur Sylvio, soupçonné de meurtre. Janet entend la conversation. David pense que c’est impossible que ça soit lui, Laurine dit qu’elle le trouvait malsain. Janet pleure dans son bureau.

Au commissariat, Manu trouve qu’ils commencent à avoir pas mal d’éléments contre Sylvio. Becker pense que la piste est sérieuse mais ils sont loin du compte. Becker dit qu’il faut des éléments concrets. Ils vont passer sa vie au peigne fin.

Janet interroge Alain sur le test adn, il l’a fait parce qu’Elisabeth y tenait. Il remarque que Janet ne va pas bien. Elle lui parle des soupçons sur Sylvio. Yann retrouve Hugo, qui enquête toujours sur Sylvio. Il part déjà, Yann est surpris mais il dit faire du sport pour se changer les idées… Hugo retrouve Sabine, qui lui dit que Johanna la cuisine aussi. Ils pensent qu’ils doivent affiner leurs versions pour protéger leur intimité. Becker et Victor se retrouvent, Victor livre un olivier pour chez Sabine… Becker sonne mais elle ne répond pas. Il entre dans la maison aves son double des clés ! Il découvre Sabine et Hugo en sous-vêtements ! Hugo prend la fuite…

A la clinique, Christophe remarque que Charles est inquiet. Il a lu l’article et craint que la police remonte jusqu’à eux. Janet appelle Christophe, elle aimerait lui parler de Sylvio. Il accepte.

Becker est sous le choc que Sabine sorte avec « son légiste ». Sabine lui reproche d’être entré chez elle comme ça.. Pendant ce temps là, Janet retrouve Christophe. Ils se disent surpris des accusations sur Sylvio, Janet pense que c’est ça cause de son départ mais Christophe manipule Janet… Il dit que Sylvio les a sûrement manipulés et qu’il se serait rapproché de lui parce qu’il est le mari d’une juge.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Yann dérape, Elisabeth explose, les résumés jusqu’au 8 décembre 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 23 novembre extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.