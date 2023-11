Les Cinquante du 28 novembre : qui sont les éliminés et les 4 finalistes ? (résumé + replay épisode 60)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 60 du mardi 28 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 60 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le jeu numéro 21. Il s’agit d’un casse tête à résoudre et seuls 2 joueurs seront sauvés et échapperont aux derniers votes !





C’est une vraie galère et c’est finalement Nicolas qui est le premier à réussir. Il est sauvé et rejoint Mélanie ! Après un certain temps, c’est Stéphane qui réussit à son tour !







Amélie, Simon et Julie sont éliminés. Les joueurs victorieux doivent voter pour la dernière fois de l’aventure, aux côtés de Mélanie.

Le Lion annonce qu’ils peuvent voter pour sauver une seule personne, les deux autres seront donc éliminés !



C’est l’heure de la cérémonie, le Lion annonce le verdict : Simon est le premier éliminé, suivi de Julie ! Amélie est donc sauvée, elle rejoint Mélanie, Nicolas et Stéphane.

Les éliminés font leurs bagages et disent au revoir. Ils quittent le château ! Le Lion annonce ensuite l’énigme du professeur. Le Lapin vient et choisit Mélanie et Nicolas. C’est encore un échec et ils appréhendent la réaction d’Amélie ! Mais ils ont une seconde chance, Amélie et Stéphane vont à leur tour tenter de résoudre l’énigme…

