Ici tout commence spoiler : qui va rejoindre la coloc ? (vidéo épisode du 1er décembre)

Ici tout commence spoiler – Qui sera le nouveau coloc dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, aux marais, il est temps de désigner le nouvel élève qui rejoindra la coloc en remplacement de Ambre, qui ne reviendra pas à l’institut avant plusieurs mois.











Anaïs, Salomé, Gaëtan, Deva, et Livio se réunissent pour procéder au vote parmi les candidats : Tom, Vic, et deux autres élèves que l’on ne connait pas, Adèle et Romain. David est présent mais on lui interdit de voter… Qui sera le nouveau coloc ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 808 du 1er décembre 2023, l’élection du nouveau coloc



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.