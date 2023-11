Les Cinquante du 7 novembre : quels oubliés ont été sauvés ou éliminés ? (résumé + replay épisode 45)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 45 du mardi 7 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 45 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que c’est l’heure de l’ultime combat des oubliés dans l’arène.





Les oubliés découvrent que les joueurs sont là pour assister au combat. Les 3 perdants seront définitivement éliminés du jeu ce soir ! Le Lion annonce les règles : ils vont insérer leurs mains dans les cubes, les 3 premiers à sortir leurs lingots d’or seront sauvés !







Le lingot est lourd et l’orifice de sortie est étroit. Ça s’annonce compliqué ! Jade réussit la première, elle réintègre le château ! Eloïse réussit à son tour, suivie de Gary !!

Tressia, Nacca et Jessica sont donc éliminés ce soir. Mélanie va faire un câlin à Eloïse, triste du départ de Nacca. Jessica le prend mal…



Les éliminés doivent partir. Mais avant ça, Jessica et Noémie s’expliquent. Jessica lui dit qu’elle n’a pas aimé quand elle était heureuse de revoir Stéphane qui l’envoyait aux oubliettes. Elle n’a eu aucun soutien, elle est déçue. Mélanie ne comprend pas, elle est désolée. Jessica lui demande de ne pas laisser Amélie seule.

Stéphane est plus heureux que jamais de retrouver Jade, ils s’endorment ensemble. Et Gary se couche fier de lui et heureux d’avoir retrouvé Simon. Quant à Alex, il conseille à Nicolas de venger tous ses amis !

